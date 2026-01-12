Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Kamuoyuna Duyurdu

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünler üzerindeki denetimlerini sürdürüyor. Riskli olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlığın 12 Ocak 2026 tarihli son değerlendirmelerinde, piyasada bulunan bir lavabo açıcı ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

BAKANLIK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIYOR

Lavabo açıcılar, özellikle mutfak ve banyo giderlerindeki tıkanıklıkları gidermek amacıyla sıkça kullanılıyor ancak içerdiği güçlü kimyasallar nedeniyle dikkatle kullanılmaları gerekiyor. Ürünlerden biri olan Pratix Çzm marka lavabo açıcı, çocuk emniyet kapatma düğmesi bulundurmaması sebebiyle Bakanlık tarafından satışının durdurulmasına karar verildi.

ÜRÜNLER RAF DÜZENLEMESİNE GİDİYOR

Bakanlık, söz konusu ürünün raflardan toplanmasına yönelik işlem başlattı. Aşağıda bu ürünle ilgili detaylar verilmektedir: