Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Kamuoyuna Duyurdu

ticaret-bakanligi-guvensiz-urunleri-kamuoyuna-duyurdu

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünler üzerindeki denetimlerini sürdürüyor. Riskli olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlığın 12 Ocak 2026 tarihli son değerlendirmelerinde, piyasada bulunan bir lavabo açıcı ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

BAKANLIK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIYOR

Lavabo açıcılar, özellikle mutfak ve banyo giderlerindeki tıkanıklıkları gidermek amacıyla sıkça kullanılıyor ancak içerdiği güçlü kimyasallar nedeniyle dikkatle kullanılmaları gerekiyor. Ürünlerden biri olan Pratix Çzm marka lavabo açıcı, çocuk emniyet kapatma düğmesi bulundurmaması sebebiyle Bakanlık tarafından satışının durdurulmasına karar verildi.

ÜRÜNLER RAF DÜZENLEMESİNE GİDİYOR

Bakanlık, söz konusu ürünün raflardan toplanmasına yönelik işlem başlattı. Aşağıda bu ürünle ilgili detaylar verilmektedir:

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gökçeri Hava Aracı İlk Görev Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisi, GÖKÇERİ adlı aerostat hava aracını "uçan karakol" görevine uygun hale getiriyor. Bu gelişme, modern gözlem ve istihbarat faaliyetlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gündem

MEB’ten 2026 Eğitim Takvimi Açıklandı

Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ait okul yöneticileri atama ve öğretmenler için yer değiştirme programını duyurdu.
Gündem

Beşiktaş Emmanuel Agbadou İle Anlaşmayı Tamamladı

Beşiktaş, Fildişi Sahili'nden stoper Emmanuel Agbadou ile anlaşsa da transfer için Wolverhampton ile müzakerelere devam ediyor.
Gündem

Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yeşilyurt'ta 20.43'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yetkililerden olumsuz bir durum haber edilmedi.
Gündem

Adıyaman’daki Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki üç kişi tragik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.