İran’daki Protestolara İlişkin Açıklamalar Geldi

İran’da HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Ülkede devam eden hükümet karşıtı eylemlere dair sosyal medyada yayılan bazı bilgiler, İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani tarafından yalanlandı. Arani, İran Devlet Televizyonu aracılığıyla protestolarla ilgili açıklamalar yaptı.

< b >CESİT TORBALARINDAKİ RAKAMLARIN ANLAMINI AÇIKLADI< /b >

Arani, sosyal medyada yayılan ve Tahran’daki Kahrizak Adli Tıp Merkezi’nde çekildiği öne sürülen ceset torbaları üzerindeki sayılarının, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını değil, 2025 yılında Tahran eyaletinde vefat edenlerin defin sırasını gösterdiğini ifade etti. Her yıl 90 bin cenazenin adli tıp merkezlerine sevk edildiğini hatırlatan Arani, bu cenazelerin 15 bininin Tahran eyaletine ait olduğunu belirtti.

< b >KALABALIKTAKİ İNSANLARIN KİMLİĞİ KULLANILIYOR< /b >

Arani ayrıca, sosyal medyada Kahrizak’taki Adli Tıp Merkezi’nde çok sayıda insanın ölen yakınlarını aradığına dair bir algı oluşturulduğunu vurguladı ve “Kalabalığın bir kısmı, çalışmalarımızı aksatmak için gelen kişilerden kaynaklanıyordu. Oradaki herkes ölenlerin yakınları değildi.” dedi.

< b >GÖSTERİLERİN SEBEBİ EKONOMİK SORUNLAR< /b >

İran’da başlangıcı, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesiyle ve ekonomik sıkıntıların artmasıyla Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde gerçekleştirilen gösteriler ile başlamıştı. Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen eylemler sonucunda ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Olaylarda ölen ya da yaralanan bireylerin toplam sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ABD merkezli bir insan hakları kuruluşu, gösterilerde 178’i emniyet görevlisi olmak üzere 3 bin 919 kişi hayatını kaybettiğini ve 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.