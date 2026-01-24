İran’daki Protestolarda Bilanço Ciddi Şekilde Artıyor

ABD MERKEZLİ İRAN İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ HABER AJANSI’NDAN GÜNCEL RAKAMLAR

İran’da ekonomik sorunlara bağlı olarak patlak veren eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye ulaştığı bildirildi. İran’da yaşanan olayların ardından 27 bin 797 kişinin gözaltına alındığı da ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre, bu gösterilerde 208 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere toplamda 5 bin 137 birey yaşamını yitirirken, daha önce belirtilen ölü sayısının ise 5 bin 2 olarak duyurulduğu kaydedildi.

ECONOMİK SIKINTILARLA BAŞLAYAN GÖSTERİLER ÜLKE GENELİNE YAYILDI

28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artması sonucu Tahran Büyük Çarşı’sında esnafların önderliğinde başlayan eylemler, kısa sürede ülke genelinde yayılım gösterdi. 8 Ocak’ta başkent Tahran’da belirgin şekilde şiddetlenen protestolar sırasında yönetim, internet erişimini kısıtlamaya gitti. Düzenlenen güvenlik açıklamasına göre, gösteriler esnasında güvenlik güçleri ve sivil insanların olduğu 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmekte. Bu sayıdan 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından hayatını kaybettiği bildiriliyor.

ABD’LI ORGANİZASYONDAN GÜNCELLEMELER DEVAM EDİYOR

Göstergeler azalmış görünse de, Virginia eyalet merkezli bir organizasyon, ölü ve gözaltı sayılarına dair daha fazla veriyi doğrulamakta ve güncellemeye devam ediyor. Bu durum, İran’daki eylemlerin sürdüğüne ve durumu yansıtan verilere ulaşmanın zorluğuna işaret ediyor.