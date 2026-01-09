İran’daki Protestoları Şiddet Artışı ile Devam Ediyor

Komşuda 28 Aralık’ta başlayan rejim karşıtı protestolar, giderek daha ciddi bir boyut alıyor. Dövizdeki rekor değerdeki kayıplar nedeniyle on binlerce kişi sokaklara indi. Şiddetin arttığı gösterilerde ölü ve yaralı sayısı her an yükselmeye devam ediyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran İnsan Hakları Aktivistleri açık kaynaklardan edindiği veriler ışığında, ekonomik zorluklar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42’ye ulaştığını bildirdi. Ülkedeki 12 gündür devam eden protestolarla ilgili yayınlanan raporda, 31 eyaletin tamamında düzenlenen eylemlerde 5’i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığı, yaralanmaların çoğunun saçma ve plastik mermiler nedeniyle gerçekleştiği ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran hükümeti, protestolar esnasında hayatını kaybeden veya yaralananlara dair resmi bir açıklama yapmadı. Önceki gün yayımlanan raporda ölü sayısının 38, gözaltına alınanların sayısının ise 2 bin 217’ye çıktığı bilgisi yer aldı.

İSRAİL’DEN PROTESTOLARA DESTEK AÇIKLAMASI

İran’da döviz değer kaybı sebebiyle başlayan protestolara yurtdışından destek geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın “IsraelPersian” adlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan Farsça paylaşımda, gösterilerin sürdüğü şehirlere işaret edilerek, “Kum, Meşhed, Tahran, Dezful İran’ın tamamı İran halkınındır” ifadelerine yer verildi. Hesap, kitlesel gösterilere dair birçok görüntüyü yeniden paylaşmanın yanı sıra, internet kesintisiyle ilgili bir grafik eşliğinde “İran halkın internet erişimini kesti. Neden?” mesajı iletildi. İsrail medyası, hükümetin İran’daki protestolar karşısında daha önceki tepkisiz tutumunu değiştirdiği yorumunu yaptı.

İRAN’DA NE OLUYOR?

İran’da, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz kurlarına karşı büyük değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da başlatılan protestolar, ülke genelinde birçok şehre yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568 ve milis gücünün (Besic) 66’ya yükseldiğini bildirdi.

ABD MÜDAHALE EDECEK Mİ?

ABD Başkanı, İran’daki protestolar hakkında yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi durumunda ABD’nin yardım eli uzatacağını ve Tahran yönetimine ağır bir darbe indireceğini belirtmişti. Devrim Muhafızları Ordusu da 5 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada, göstericilere karşı hoş görü göstermeyeceklerini duyurmuştu.