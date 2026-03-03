Şubat 2026 İhracatında Yüzde 1,6 Artış Gerçekleşti

Şubat 2026 dış ticaret verileri, ilgili bakanlık ve kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantının açılışında İran’a yönelik saldırıları kınarken, İran’ın verdiği karşılıkları ise onaylamadığını ifade etti. Bolat, bu savaşın jeopolitik risklere yeni bir boyut eklediğini ve en kısa zamanda sona ermesini umut ettiklerini belirtti.

İHRACAT RAKAMLARINDA GÖRÜLEN ARTIŞ

Şubat ayında ihracat rakamları 1,6 oranında bir artışla 21,1 milyar dolara ulaştı. Ocak-Şubat dönemi ihracatı ise toplamda 41,4 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış ihracat yüzde 4 artış göstererek 272,8 milyar dolara yükseldi. Son 34 ayın 25’inde aylık mal ihracatı artış gösterdi. Ayrıca, aynı dönemde 18 kez aylık mal ihracatında rekor kırıldı. 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla hizmetler ihracatının 7 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Toplam yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının 396 milyar doları bulması bekleniyor.

İTHALAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİLERİ

Şubat ayı itibarıyla ithalat yüzde 6,1 artarak 30,3 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 18,1 oranında artarak 9,2 milyar dolara ulaştı.

ÖMER BOLAT’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı açıklamalarda “Hürmüz Boğazı’nın açık kalıp kalmayacağı, enerji arzı ve petrol fiyatları açısından büyük önem taşıyor” dedi. Ayrıca, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin dünya mal ticaret hacmi ve ekonomik büyüme beklentilerini tarihsel ortalamanın altında bıraktığını aktardı. Dünya mal ticaret hacminin değeri artarken, miktar açısından daha düşük bir artış gösterdiğini belirtti. Türkiye, 2025 yılını başarılı bir şekilde geride bıraktı ve büyüme oranı yüzde 3,6 olarak kaydedildi. Türkiye, dünya genelinde 16. sırada, satın alma gücünde ise 11. sırada yer alıyor. Kişi başı gelir 18 bin dolara ulaştı ve bunlar Cumhuriyet tarihinin rekorları arasında kayıtlara geçti. İhracatın, milli gelirlerinin yüzde 25’ini oluşturduğuna dikkat çekti. Son beş yıldaki bölgesel çatışmalara rağmen Türkiye’nin yıldızının parlayarak barış çabalarının merkezi haline geldiğini ifade etti.