İran’dan Gelen Doğal Gaz Akışı Tamamen Durduruldu

İran’dan gelen doğal gazın kesildiği yönündeki bilgi, Irak Elektrik Bakanlığı’na dayanarak Irak resmi haber ajansı tarafından aktarıldı. Bu durum, Irak elektrik sisteminde 4 bin ile 4 bin 500 megavat arasında bir kayba neden oldu. Ayrıca, Irak Elektrik Bakanlığı’nın, Petrol Bakanlığı ile iş birliği yaparak yerli alternatif yakıta yöneldiği ve santrallerin beslenmesinin sağlamış olduğu, üretimin kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

DOĞAL GAZ BAĞIMLILIĞI

İran’a bağımlı olan elektrik üretimi, Irak’ın enerji alanındaki en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Ülkedeki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde otuzu, İran’dan ithal edilen doğal gazla işletilen santraller aracılığıyla temin ediliyor. Bu durum, Irak’ın enerji bağımsızlığı yönündeki hedeflerini zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor.

