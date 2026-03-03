İran’dan GKRY’deki ABD Üslerine Olası Tehditler

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki ABD askerlerine yönelik potansiyel bir saldırı gerçekleştirebileceğini dile getirdi. Cebari, “ABD uçaklarının büyük çoğunluğunu Güney Kıbrıs’a taşıdı. Güney Kıbrıs’a o kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak” açıklamasında bulundu.

YENİ NESİL FÜZE TEHDİDİ

Cebari, İsrail ve ABD’ye karşı yanıt olarak bugüne kadar yaklaşık 10 bin insansız hava aracı (İHA) kullandıklarını ifade ederek, “Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin adet birinci ve ikinci nesil füze fırlattık. Önümüzdeki günlerde mutlaka üçüncü ve dördüncü nesil füzeleri kullanacağız” dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol’a yakın konumda bulunan İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye de bir İHA ile saldırı düzenlenmişti.

AKROTİRİ ÜSSÜ HEDEF ALDI

Limasol’un yakınlarındaki Akrotiri Üssü’ne düşen insansız hava aracının İngiltere yetkilileri tarafından doğrulandığı bildirildi. Açıklamalarda, İHA’nın üsse düştüğünün onaylandığı ve saldırıya karşılık verildiği belirtildi. Rum yetkililer ise düşen İHA’nın İran yapımı olduğunu öne sürdü.

ÜS ÇEVRESİNDE ALARM: POLİS KONUŞLANDI

Saldırının ardından, Rum basınında yer alan haberlere göre, İngiliz üslerinin çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı. Üs çevresindeki sivillerin tahliye edilerek Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait eğitim kampındaki tesislere yerleştirildiği bildirildi. Tahliyelerinin bugün de devam edeceği kaydedildi. GKRY medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun teyakkuz durumuna geçtiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Akrotiri Üssü çevresindeki Limasol kentine bağlı bazı köy ve kasabalarda önleyici tedbir olarak okulların geçici süreyle tatil edildiği ifade edildi. Trahoni ve Episkopi’de bulunan ortaöğretim kurumları ile Ağrotur, Asomatos, Trahoni ve Episkopi’deki ilkokulların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı, bugün okullara gelen öğrencilerin ise evlerine gönderileceği belirtildi.

İNGİLİZ PERSONELİN AYRILMASI İSTENDİ

Akrotiri Üssü yöneticileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu olmayan personelin geçici süreyle başka bölgelere yönlendirileceği açıklandı. Bu kararın önleyici bir tedbir olduğu ve yalnızca zorunlu olmayan personeli kapsadığı vurgulandı.