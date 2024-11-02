İran’dan İsrail Ve ABD’ye Sert Yanıt

İRAN LİDERİNDEN SERT UYARI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “İran’a karşı yapılan eylemler nedeniyle hem İsrail hem de ABD’ye kesinlikle sert bir yanıt vereceklerini” ifade etti. Hamaney, 1979’da ABD’nin Tahran’daki Büyükelçiliğinin işgalinin yıldönümünde kutlanan “Ulusal Öğrenci Günü” sebebiyle Tahran’daki ikametgahında geniş bir öğrenci grubunu kabul etti. Burada yaptığı konuşmada Hamaney, o dönemde Amerikan büyükelçiliğinin İran’da “casusluk yuvası” şeklinde kullanıldığını belirtti. “Amerikan büyükelçiliği sadece bir diplomatik ve bilgi merkezi değil, aynı zamanda devrime karşı iç kışkırtma ve devrimi yok etme ile hayati İmam’ın (Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni) hayatına tehdit oluşturacak planların merkeziydi.” dedi.

İSRAİL VE ABD’YE AÇIK MESAJ

Hamaney, İsrail’in bölgedeki faaliyetlerine ve 26 Ekim’de İran’a yönelik saldırısına atıfta bulunarak, “Düşmanlar, hem Siyonist rejim hem de Amerika Birleşik Devletleri, İran’a, halkına ve direniş cephesine karşı yaptıkları nedenlerle kesinlikle sert bir cevap alacaklarını bilmelidir.” şeklinde konuştu. Hamaney, açıklamalarının bir kısmında şu ifadeleri kullandı: “Elbette, İran ulusunun ve ülke yetkililerinin bugün dünya düzenini yöneten suç aygıtıyla yüzleşmeye yönelik genel hareketinin başarısız olması mümkün değildir. Bundan emin olun. Küstahlığa karşı koymak amacıyla askeri, silahlanma veya siyasi eylemler açısından gereken her şeyi mutlaka yapacak ve yetkililer de şu anda bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir.”