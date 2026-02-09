İran’dan Komşu Ülkelere İlişkilere Dikkat Çıkışı

İran’da Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalar yapıldı.

OLUMLU İLİŞKİLER VURGUSU

Pezeşkiyan, komşu devletlerle olan iyi ilişkilerin önemini ortaya koyarak, basın mensuplarının bu konudaki sorumluluklarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. “Komşu ülkelere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmamalı” diyen Pezeşkiyan, özellikle bölgedeki ülkelerin, İran’la düzenli iletişim içinde olduğunu dile getirdi. Bu ülkelerin, bölgedeki savaşların önlenmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması adına çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

İRANLI YETKİLİLERE UYARI

Pezeşkiyan, İranlı yetkililerin de benzer bir hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerle olan ilişkilerin zedelenebileceği olası açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yine, açıklamalarında özen göstermeleri gerektiği mesajını verdi.

DIŞ POLİTİKADA HATA YORUMU

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Tahran yönetiminin dış politika süreçlerinde komşularla ilişkilerde pek çok yanlış adım attığını söylemişti.