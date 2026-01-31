İran’dan Müzakere İfadeleri Ve Trump Açıklamaları

ABD-İran GERİLİMİ SÜRECEK

Gerilim, ABD ile İran arasında bir kez daha yükseliyor. Başkan Trump, İran’a doğru yönelen Amerikan filosunun Venezuela için gönderilen filosundan çok daha büyük olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin yanı sıra Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nda geniş ölçekli tatbikat hazırlıkları yaptığı biliniyor. Ancak tüm bu gerginliğe karşın İran’dan müzakere açıklamaları geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakereler için bir yapı oluşturulduğunu duyurdu. Laricani, “Yapay savaş gündeminin aksine müzakerelerde ilerleme var” ifadesini kullandı.

TRUMP’TAN YENİ DURUM AÇIKLAMASI

Başkan Trump, İran ile iletişim halindelerinin altını çizerken, “Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.” dedi. Ayrıca İran’la ilgili stratejilerini gizlilik nedeniyle Körfez müttefikleriyle paylaşmadığını da açıkladı. Trump, son olarak, İran’a bir anlaşma yapmak için süre verdiklerini, ancak bu sürenin ne zaman sona ereceğinin yalnızca Tahran tarafından bilindiğini kaydetti. “Umarım bir anlaşma yaparız. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

ABD BASININDAN SALDIRI İDDİALARI

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, ABD’nin saldırı kararı alması durumunda operasyonların Pazar sabahı başlayabileceği öne sürüldü. Dropsite News’teki haber, üst düzey ABD’li yetkililerin bir müttefik ülkeye, Trump’ın bu hafta sonunda İran’a saldırı izni verebileceğini bildirdiğine dikkat çekiyor. Çok sayıda kaynağa dayandırılan haberlerde, İran’a yönelik askeri hareketlerin Pazar gününden itibaren başlayabileceği ifade ediliyor.

İRAN ORDUSU SAVAŞA HAZIR

İran tarafı ise durumla yakından ilgileniyor. İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, savaş durumu için teyakkuzda olduklarını belirtti. Hatemi, “Elimiz tetikte, bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil.” ifadesini kullandı.

TATBİKAT TARTIŞMASI

Diğer yandan, dikkatler İran’ın planladığı donanma tatbikatına çevrildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Devrim Muhafızları’na uyarıda bulunarak, tatbikatta Amerikan güçlerine yaklaşmamaları gerektiği çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bu ifadeleri eleştirerek, “Batı yarımkürede ABD’yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran’ın sınırlarını görüyorsunuz. Hürmüz Boğazı’nın etrafında ABD ordusu tatbikatlar yapmaya çalışıyor.” dedi. Arakçi, CENTCOM’un ‘profesyonellik’ talebinde bulunduğunu belirtirken, bununla çelişen bir davranış sergilediklerini de vurguladı.

HAZİRAN İSLAM DEVRİMİ’NDE KATILIM

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam devriminin 47. yıl dönümü vesilesiyle, devrimin mimarı Ruhullah Humeyni’nin türbesini ziyaret etti. Hamaney’e, Humeyni’nin torunu Hasan Humeyni de eşlik etti.