İran’dan Trump’a Yeni Şok Açıklama

İranlı yetkiliden ABD ve İsrail’e yönelik sert eleştiriler

Abdullahi, yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran üzerindeki saldırgan politikalarını değerlendirdi. “Trump, savaştan sıyrılmak için çaba gösteriyor” diyen Abdullahi, bu durumun İran halkı için bir onur kaynağı olduğunu ifade etti. Abdullahi, ABD Başkanı’nın “sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini” anladıktan sonra savaştan kaçmak için bazı ülkelerin liderlerine sığınmak durumunda kaldığını aktardı.

ABD VE İSRAIL’İN SAVAŞ PLANI

Abdullahi, ABD ve İsrail’in ülkesine karşı başlattığı şiddetli bir savaşın olduğuna dikkat çekti. Söz konusu savaşın başlangıç aşamalarında, İran lideri ve üst düzey komutanlara yönelik suikast planları yapıldığını belirten Abdullahi, bu müdahalelerin İran’ı “48 saat içinde devirmek” amacı taşıdığını dile getirdi. Abdullahi, İran halkı ile silahlı kuvvetlerinin birlik içinde hareket ederek, ABD’yi yenilgiye uğratma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.