İran’dan Türkiye Açıklaması: Füze Atışı Yapmadık

Orta Doğu’daki çatışmalar devam ediyor. İsrail-ABD ve İran arasında tırmanan gerginlikte, Türkiye için önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İran’dan fırlatılan ve Irak ile Suriye hava sahasını aşarak Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik maddenin, Doğu Akdeniz’de bulunan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ÖNLEME FAALİYETİ ZAMANINDA YAPILDI

Açıklamada, bu tehdit karşısında önleme faaliyetin zamanında gerçekleştirildiği vurgulandı. Havada imha edilen balistik maddenin parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü ve bu parçaların, tehdidi bertaraf etmek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi. Bu gelişmelerin hemen ardından İran cephesinden bir açıklama geldi.

İRAN: TÜRKİYE’YE FÜZE ATMADIK

İran Silahlı Kuvvetleri, 4 Mart’ta Hatay’a düşen füze ile ilgili bir açıklama yaptı. İran, Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze atışı gerçekleştirmediklerini bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, “Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu olan Türkiye’nin egemenliğine saygılıyız.” sözleri kullanıldı.