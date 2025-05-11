İran Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN MÜZAKERE ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman’da yapılacak dördüncü tur müzakereler öncesi açıklamalarda bulundu. Arakçi, “İran’ın nükleer programı, İran halkının temel haklarından biri ve asla müzakere ya da pazarlık konusu yapılamaz. Uranyum zenginleştirme, halkımızın önemli kazanımlarından ve gurur kaynaklarından biri. Bu başarı için ağır bedeller ödendi. Dolayısıyla bu kazanım, kesinlikle pazarlık edilemeyecek bir konu” şeklinde konuştu. Bakan Arakçi, İran ve ABD arasında Maskat’ta gerçekleştirilecek müzakerelerin önemine dikkat çekti ve “Bugün bir sonraki müzakere turuna doğru yola çıkıyorum. Bu sabah Tahran’da daha fazla istişarede bulunduk ve bu turda belirleyici bir sonuca ulaşmayı umuyoruz” dedi.

KARŞI TARAFIN TUTUMU VE MÜZAKERE SÜRECİ

Arakçi, ABD’nin açıklamaları ve medyadaki tutumlarıyla ilgili çelişkili söylemlerde bulunduğunu belirterek, “Bu çelişkileri müzakere odasında da, dışında da ve medya ortamında da görüyoruz. Karşı tarafın tutumu sürekli değişiyor ve bu da müzakerelerin önemli sorunlarından biri. Biz tamamen istikrarlı bir şekilde ilerledik ve tutumumuz son derece açık” ifadelerini kullandı. Müzakerelerin masada gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan, “Müzakere konularının medyada gündeme getirilmesi, müzakere ahlakına aykırı ve karşı tarafın ciddiyetini ve iradesini sorgular” diye konuştu.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA YAKLAŞIM

Arakçi, müzakerelerde İran’ın temel ilkelerini koruyarak yapıcı ve ileriye dönük görüşmeler yapmak istediklerini belirtti. “Eğer amaç, İran’ın nükleer silah sahibi olmayacağına dair güvence sağlamaksa bu tamamen mümkün ve bu yönde bir anlaşma sağlanabilir. Ancak mantıklı, gerçekçi ya da uygulanabilir olmayan talepler gündeme getirilirse müzakereler zorlaşacaktır” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl temellere dayandığını ifade ederek, “İran’ın nükleer programı, hukuki temellere dayanıyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde sürüyor” şeklinde konuştu.

GÜVEN İNŞASI VE MÜZAKERELERİN İLERLEYİŞİ

Bakan Arakçi, İran’ın nükleer faaliyetler konusunda güven inşa etmeye ve daha fazla adım atmaya hazır olduğunu belirtti. “Bu konu her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı ve önceki müzakerelerde de gündeme geldi. Şimdi de aynı mantıkla İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu garanti altına alabilecek bir planı karşı tarafa sunduk” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, müzakere sürecinin sağlıklı ilerlemesini engelleyen açıklamaların anlaşma konusunda ciddiyeti tehlikeye attığını vurguladı.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMI VE TARAFLARIN BEKLENTİLERİ

Görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağı ve süresinin müzakerelerin atmosferine göre belirleneceği aktarıldı. Arakçi, “İran’ın teknik heyeti, Maskat’ta hazır bekliyor” sözleriyle hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Taraflar arasındaki müzakerelerin öncelikle karşılıklı güven inşa etmeyi ve ardından İran’ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmayı hedeflediği ifade ediliyor. ABD, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını bekliyor. İran ise, nükleer programını “kısıtlamaya” hazır olduğunu belirtirken, ABD’den garanti talepleri olduğunu belirtiyor.