İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD Üsleri Hedef Alınabilir

İran Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

Katar’ın başkenti Doha’da, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir televizyon kanalına gündeme ilişkin yorumlarda bulundu. Arakçi, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği bombalamaların İran’ın nükleer kapasitesini etkisiz hale getiremediğini öne sürerek, nükleer programlarının sürdürülebilirliği konusunda kararlılık vurgusu yaptı. Bakan, “Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli, bu bizim hakkımızdır. Ancak zenginleştirme oranı konusunda bir anlaşmaya hazırız” dedi.

DOLAYLI MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

ABD ile Umman’da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ‘iyi bir başlangıç’ olduğunu belirten Arakçi, iki ülke arasındaki güven sorunlarının çözülmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Müzakerelerin, tehdit ve baskı ikliminden uzakta sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

SAVUNMA KAPASİTELERİNE VURGULU MESAJ

Savunma kapasiteleriyle ilgili asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Arakçi, “Füzeler asla müzakere konusu değildir. Bu, tamamen bizim savunmamıza yönelik bir meseledir. Müzakerelerin her türlü tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmesi şarttır” açıklamasında bulundu.

ASKERİ MÜDAHALEYE UYARI

Olası bir askeri müdahaleye ilişkin ABD’ye net bir uyarıda bulunan Arakçi, İran’ın karşı stratejisini de belirtti. ABD’nin doğrudan bir saldırısı durumunda İran’ın vereceği karşılıklı yanıtı değerlendiren Arakçi, “Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durum söz konusu olursa, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız” dedi.