İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Fidan’a Diplomasi Uyarısı

iran-disisleri-bakani-arakci-den-fidan-a-diplomasi-uyarisi

İran BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında önemli bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bölgesel gelişmeler ve diplomasi süreciyle ilgili çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM HAKKINDA ENDİŞELER

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Arakçi, bu görüşmede “Amerikan güçlerinin son dönemde Fars Körfezi’nde gerilim oluşturan faaliyetleri ve ateşkesi ihlal eden çok sayıdaki eylemleri, Amerikan tarafının diplomasi yolundaki niyeti ve ciddiyetine ilişkin kuşkuları artırmıştır” dedi.

DİPLOMASİ SÜRECİNE ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Arakçi, ayrıca bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin “aşağılayıcı ve hakaret içeren söylemlerine” atıfta bulunarak, Washington yönetiminin yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını ifade etti.

GÜVENSİZLİK SORUNU YÜKSELİYOR

İranlı Bakan, “Amerikan tarafının yıkıcı yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını ve İran halkının Amerikan tarafının niyetlerine yönelik güvensizliğini derinleştirdiğini” belirtti. Arakçi, mevcut diplomatik sürecin ilerletilebilmesi için “karşı tarafın yasa dışı saldırıları ile maksimalist ve mantıksız yaklaşımlarının durdurulmasının gerekli olduğunu” vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Myanmar’da Nadir Yakut Bulundu: Rekor Kiloya Ulaştı

Myanmar'ın Mogok bölgesinde bulunan 11 bin karatlık dev yakut, renk ve kalite açısından büyük ilgi uyandırdı; uzmanlar bu yakutun rekor değere sahip olabileceğini vurguluyor.
Gündem

Cansever Sağlık Durumunu Açıkladı Kontroller Devam Ediyor

Ilik nakli ameliyatı geçiren sanatçı Cansever, tedavi sürecine dair son durumunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Gündem

Fenerbahçe Beko 8. Kez Euroleague Final Four’da

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinin dördüncü karşılaşmasında Zalgiris'i mağlup ederek 8. kez Final Four'a adını yazdırdı.
Gündem

Sahte Güneş Koruyucular Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Denetimsiz kozmetik ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, geçen yıl bu tür ürünlerden dolayı hastaların yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Gündem

PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdı

Süper Lig'de TFF PFDK, 7 kulübe toplam 6 milyon TL'den fazla para cezası uyguladı; en yüksek ceza Beşiktaş ve Galatasaray'a verildi.