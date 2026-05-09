İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Fidan’a Diplomasi Uyarısı

İran BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında önemli bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bölgesel gelişmeler ve diplomasi süreciyle ilgili çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM HAKKINDA ENDİŞELER

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Arakçi, bu görüşmede “Amerikan güçlerinin son dönemde Fars Körfezi’nde gerilim oluşturan faaliyetleri ve ateşkesi ihlal eden çok sayıdaki eylemleri, Amerikan tarafının diplomasi yolundaki niyeti ve ciddiyetine ilişkin kuşkuları artırmıştır” dedi.

DİPLOMASİ SÜRECİNE ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Arakçi, ayrıca bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin “aşağılayıcı ve hakaret içeren söylemlerine” atıfta bulunarak, Washington yönetiminin yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını ifade etti.

GÜVENSİZLİK SORUNU YÜKSELİYOR

İranlı Bakan, “Amerikan tarafının yıkıcı yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını ve İran halkının Amerikan tarafının niyetlerine yönelik güvensizliğini derinleştirdiğini” belirtti. Arakçi, mevcut diplomatik sürecin ilerletilebilmesi için “karşı tarafın yasa dışı saldırıları ile maksimalist ve mantıksız yaklaşımlarının durdurulmasının gerekli olduğunu” vurguladı.