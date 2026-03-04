İran Füze Tehdidi Yapılan İkna Edici İhmalarla Önlenmiş

iran-fuze-tehdidi-yapilan-ikna-edici-ihmalarla-onlenmis

Sınırlarımıza Giren Balistik Füze Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, imha edilen balistik füzeye ilişkin detayları paylaştı. Yapılan açıklamada, “İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Balistik mühimmatın düştüğü yer Hatay ili Dörtyol ilçesi olarak belirlendi. “Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir” denildi. Bakanlık, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir” diyerek güvenlik konusundaki taahhütlerini vurguladı.

Türkiye’nin, bölgesel istikrar ve huzur için taraf olduğu belirtilirken, “kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir” yönünde bir mesaj verildi. Ayrıca, “Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ülkeye yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme haklarının saklı olduğunu hatırlatarak, “Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz” dedi. Bu bağlamda, NATO ve diğer müttefikler ile istişarelerin devam edeceği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin İran Rejimine Karşı Planları Gündemde

Washington'da, İran'a karşı olası bir kara saldırısı tartışılıyor. ABD'nin, bu amaçla İran'daki muhalif Kürtleri destekleyebileceği ifade ediliyor. CNN, CIA'nın bu yönde adımlar attığını öne sürdü.
Gündem

Hatay’da İran Üretimi Balistik Füze İmha Edildi

NATO, İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınayarak, ülkenin devam eden saldırıları karşısında müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını duyurdu.
Gündem

Çekmeköy’de Öğrenci Bıçaklı Saldırıyla Öğretmeni Kaybetti

Çekmeköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik, memleketi Konya’da öğrencileri ve ailesinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

Fenerbahçe’de Tedesco’nun Sağlık Durumu Merak Konusu

Hastalığı sebebiyle Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında kulübe oturamayan Domenico Tedesco, Gaziantep karşılaşmasında da yer almayacak. Teknik direktörün geleceği hakkında spekülasyonlar artıyor.
Gündem

Doğu Akdeniz’de İmha Edilen Füzeye İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak Türk Hava Sahası'na düşen İran füzesiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.