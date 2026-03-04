İran Füze Tehdidi Yapılan İkna Edici İhmalarla Önlenmiş

Sınırlarımıza Giren Balistik Füze Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, imha edilen balistik füzeye ilişkin detayları paylaştı. Yapılan açıklamada, “İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Balistik mühimmatın düştüğü yer Hatay ili Dörtyol ilçesi olarak belirlendi. “Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir” denildi. Bakanlık, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir” diyerek güvenlik konusundaki taahhütlerini vurguladı.

Türkiye’nin, bölgesel istikrar ve huzur için taraf olduğu belirtilirken, “kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir” yönünde bir mesaj verildi. Ayrıca, “Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ülkeye yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme haklarının saklı olduğunu hatırlatarak, “Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz” dedi. Bu bağlamda, NATO ve diğer müttefikler ile istişarelerin devam edeceği belirtildi.