İran Güney Sınırında Roket Fırlatma Planlıyor

ABD FEDERAL HAVACILIK İDARESİ’NDEN NOTAM DUYURUSU

ABD Federal Havacılık İdaresi, İran’ın Türkiye Saati ile 06.30 ila 16.30 arasında ülkenin güney kesimlerinde roket fırlatacağına dair havacılık duyurusu yayınladı.

ABD ORTA DOĞU’DA ASKERİ HAZIRLIKLARINI ARTIRIYOR

Donald Trump yönetiminin İran ile “büyük bir savaşa yaklaşmakta olduğu” ve bunun “haftalarca sürebilecek tam kapsamlı” bir saldırıya dönüşebileceği iddiaları gündemde. Son 48 saat içinde ABD, Avrupa ve Orta Doğu’daki askeri üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları yollayarak, bölgedeki gerilimi artırdı.

DIEGO GARCIA ÜSSÜ İRAN’A YÖNELİK KULLANILABİLİR

Trump, Diego Garcia’daki askeri üssün İran’a yönelik muhtemel saldırılarda kullanılabileceğini ifade etti. Bu durum, bölgedeki askeri hareketlilikle birlikte büyük kaygılara neden oluyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

