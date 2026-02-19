İran Güney Sınırında Roket Fırlatma Planlıyor

ABD FEDERAL HAVACILIK İDARESİ’NDEN NOTAM DUYURUSU

ABD Federal Havacılık İdaresi, İran’ın Türkiye Saati ile 06.30 ila 16.30 arasında ülkenin güney kesimlerinde roket fırlatacağına dair havacılık duyurusu yayınladı.

ABD ORTA DOĞU’DA ASKERİ HAZIRLIKLARINI ARTIRIYOR

Donald Trump yönetiminin İran ile “büyük bir savaşa yaklaşmakta olduğu” ve bunun “haftalarca sürebilecek tam kapsamlı” bir saldırıya dönüşebileceği iddiaları gündemde. Son 48 saat içinde ABD, Avrupa ve Orta Doğu’daki askeri üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları yollayarak, bölgedeki gerilimi artırdı.

DIEGO GARCIA ÜSSÜ İRAN’A YÖNELİK KULLANILABİLİR

Trump, Diego Garcia’daki askeri üssün İran’a yönelik muhtemel saldırılarda kullanılabileceğini ifade etti. Bu durum, bölgedeki askeri hareketlilikle birlikte büyük kaygılara neden oluyor.