İran Hava Sahası Kapandı: İsrail Saldırıları Sürüyor

İsrail sabah saatlerinden itibaren İran’a hava saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” gerçekleştirdiğini açıkladı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

İran medyası, İsrail’in başkent Tahran’ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de saldırı hedefleri arasında yer aldığını bildirdi. Saldırıların devam ettiğine dair bilgiler ulaşırken, İran yönetimi, saldırıların başlaması ile birlikte hava sahasını tamamen kapattı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşın başlangıç tarafının kendileri olmadığını, ancak mücadelenin sona ermesinin de karşı tarafın elinde olmayacağını ifade etti. Azizi, ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından İsrail saldırısına misilleme yapacaklarının mesajını verdi.

“SİZİ UYARMIŞTIK”

İran’dan savaşla ilgili yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, “Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak.” sözlerine yer verdi.