İran Hava Sahası Kapanmıştı THY Uçağı Türkiye’ye Dönüyor

İRAN HAVASAHASI TICARI UÇUŞLARA KAPATILDI

ABD ve İran arasındaki çatışmalar sebebiyle 28 Şubat Cumartesi günü, İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı.

THY PERSONELİ KARAYOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY) personelinin karayoluyla tahliye süreci başlatılırken, TC-JZG kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak, İran’ın Tahran Havalimanı’nda kaldı.

KALKIŞ SAATİ 14.00

İran Hava Sahası’nın kısmen açılmasının akabinde THY’nin uçağı, yerel saatle 14.00’te Tahran Havalimanı’ndan havalandı. Uçuş güvenliği açısından kalkış öncesinde teknisyenler, motor dahil olmak üzere tüm gerekli testleri yaptı ve lastiklerin değiştiği bilgisi alındı.

İSTANBUL HEDEFİ

THY uçağının akşam saatlerinde 17.00 civarında İstanbul Havalimanı’na ulaşması bekleniyor.

PEGASUS’U DA TAHLİYE ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’da mahsur kalan Pegasus Hava Yolları’na ait uçağın da Türkiye’ye getirileceğini açıklamıştı.