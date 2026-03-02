İran Hava Saldırılarına Misilleme Yaptı

28 Şubat sabahı, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı hava saldırılarına yönelik İran tarafından karşılık verildi. Körfez bölgesinde bulunan ABD askerlerinin yer aldığı noktaları insansız hava araçları ve balistik füzelerle vurmasının yanı sıra, İran’ın İsrail’in çeşitli noktalarına da saldırılar düzenlediği bilgisi edinildi.

İSRAİL’DE 9 ÖLÜ

İran’dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs’ün yakınındaki Beyt Şemeş bölgesinde bir binaya isabet etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olay yerine hem arama-kurtarma ekipleri hem de sağlık hizmeti sunan birçok ekibin gönderildiği ifade edildi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan duyuruda, saldırıda 9 İsrail vatandaşının yaşamını yitirdiği, 2’sinin ağır olmak üzere toplamda 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı. İsrail polisi, füzenin isabet ettiği alanda şu anda 11 kişi hakkında bilgi alınamadığını belirtti. Kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalara enkaz alanında devam edildiği bildirildi.