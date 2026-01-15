İran Hudut Güvenliği İçin Kritik Açıklamalar Yapıldı

Millî Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu haftalık basın bilgilendirme toplantısında dikkat çeken başlıklar ele alındı. Enerji dolu ve kapsamlı bir şekilde, Suriye’deki mevcut durumu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait taşıma ihale süreçlerini ve İran ile olan hudut güvenliği konularını detaylı bir biçimde masaya yatırdı. İran’da yaşanan gerilimlerin sınır güvenliğini etkileyip etkilemeyeceği üzerine de açıklamalarda bulunuldu. Bakanlığın açıklamasında, 560 kilometrelik sınır hattının günün her saati korunduğu ifade edildi.

SINIR GÜVENLİĞİ SÜREKLİ SAĞLANIYOR

560 km’lik İran hududu, bölgedeki Hudut Birlikleri tarafından “Hudut Namustur” anlayışıyla, her koşulda 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde korunuyor. Bu süreçte, teknolojik araçlar kullanılarak desteklenmiş bir sınır güvenlik sistemi oluşturuluyor. Ayrıca, hudut birliklerinin yetenekleri sürekli olarak geliştiriliyor ve alınan tedbirler artırılıyor. İran sınır hattında, 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış durumda. Ayrıca, 380 km’lik Modüler Beton Duvar inşaatı ve 553 km’lik hendek kazma çalışmaları da sona erdirildi. Mevcut hendeklerin güçlendirilmesi çalışmaları ise devam ediyor. Sınır hattı ve çevresindeki bölgelerde, mevcut keşif ve gözetleme sistemleriyle her türlü iklim ve zemin koşulunda 7/24 gözetim sürdürülüyor. Havadan da İHA/SİHA sistemleri ile 24 saat boyunca keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Şu an itibarıyla sınırlarımıza yönelik kitlesel bir göç görünmüyor; ancak, ihtiyaç duyulması halinde ek tedbirler alınacak.

Suriye’deki tüm etnik gruplar arasında eşitlik sağlama amacıyla hareket eden hükümet, Halep’te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunu başarıyla tamamladı. Bu süreçte, sadece teröristlere yönelik yapılan operasyonlar sonucunda Suriye Hükümeti Halep’te kontrolü ele geçirmiştir. Suriye’nin güvenliğine yönelik değerlendirmelerimizde, “tek devlet, tek ordu” anlayışının benimsenerek, terör örgütleriyle mücadelede gerekli destek verileceği vurgulanmıştır.

NATO HAVA POLİSLİĞİ GÖREVLERİ

Türkiye, NATO üzerinden barış döneminde hava sahasının korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda, 06 Temmuz – 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya’da ve 30 Kasım 2023 – 02 Nisan 2024 tarihlerinde Romanya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir. Gelecek dönemde ise Ağustos-Kasım 2026 arasında Estonya ve Aralık 2026 – Mart 2027 arasında Romanya’da Hava Polisliği faaliyetleri planlanmaktadır.

DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN İNCELEMELER

C-130 uçağının düşmesiyle ilgili olarak, uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme süreçleri titizlikle yürütülüyor. Kazanın ayrıntılı olarak incelenmesi için kaza kırım analizi gerçekleştiriliyor.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İHALELERİNE YÖNELİK GÖZALTI SÜRECİ

Bu bağlamda yürütülen soruşturma neticesinde, ilgili komutanlığın yaptığı tespitler sonrası hazırlanan rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir. İdari soruşturmaya ek olarak, adli bir soruşturma sürecinin de başlatıldığı bildirilmektedir. Başsavcılığın yürüttüğü gözaltı işlemi, Milli Savunma Bakanlığı’nın takibi ve bilgisi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlık, kanun ve hukuk dışına çıkanlarla ilgili gerekli işlemlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılacağını vurgulamıştır.