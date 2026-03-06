İran İle Küba’ya Dair Trump’tan Şok Açıklama

iran-ile-kuba-ya-dair-trump-tan-sok-aciklama

İsrail ile ABD’nin İran’a başlattığı savaş, Orta Doğu’da büyük bir kargaşaya sebep oldu. Gün geçtikçe artan çatışmalar sürerken, bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı, İran ile ilgili son durumu değerlendirerek, Küba konusunda da düşüncelerini paylaştı.

İRAN’DAN SONRA KÜBA

İran’a yönelik saldırıların “başarılı” olduğunu öne süren ABD Başkanı, İran yönetiminin bu durumda “pes edeceği” değerlendirmesine yer verdikten sonra, “Küba da düşecek.” ifadesini kullandı.

KÜBA MEVZUSU KÜÇÜK

ABD’nin Küba’daki yönetimi devirmek üzere bir planı olup olmadığı sorulunca, “Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, “Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

KÜBA’YA YARDIM GÖRÜŞMELERİ

ABD’nin Küba’nın komünist yönetimi ile iletişim halinde olduğunu belirten Trump, “Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz.” dedi.

Diğer taraftan, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran eski lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine oğlu Murteza Hamaney’in geçebileceğine dair haberlerin izlendiğini söyleyen Trump, oğul Hamaney’in “yetersiz” olduğunu belirtti. İran’a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stokunun bulunduğunu kaydeden Trump, “Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var.” ifadelerine yer verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

