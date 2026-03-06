Türkiye Kupası’nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

turkiye-kupasi-nda-ceyrek-finale-yukselen-takimlar-belli-oldu

Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi. A, B ve C Grubu’nda 8’er takımın yer aldığı mücadelelerin ardından, grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü son 8’e adını yazdırdı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ SERİ BAŞI OLACAK

A Grubu’nda Galatasaray ve Trabzonspor, B Grubu’nda Samsunspor ve Konyaspor, C Grubu’nda ise Beşiktaş ve Fenerbahçe, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Ayrıca, B Grubu’ndan Gençlerbirliği ile A Grubu’ndan Alanyaspor, en iyi grup üçüncüsü olarak son 8’e katılmayı başardı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR

Çeyrek finalistlerin belirlenmesiyle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya gelme olasılığı da belirmiş oldu. Eğer bu eşleşme gerçekleşirse, derbi Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak. Ayrıca, Galatasaray ile Fenerbahçe, çeyrek finalde karşılaşırsa, ligde ve kupada aynı hafta dev derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, grup aşamasında karşılaştığı için bu iki takım çeyrek finalde eşleşmeyecek.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Seri başı takımlar: Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor ve Beşiktaş. Seri başı olmayan takımlar ise: Trabzonspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkına sahip oldu. Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulü ile seri başı takımların sahasında gerçekleştirilecek. Grup aşamasında daha önce karşılaşan takımlar ise çeyrek finalde eşleşemeyecek. Çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak.

