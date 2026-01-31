İran’ın Bender Abbas Limanı’nda Patlama Meydana Geldi

Büyük bir patlama, İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda gerçekleşti. Olay sonrası bazı uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, patlamanın Devrim Muhafızları komutanlarından birinin hedef alındığına dair iddialar ortaya atıldı; ancak İran’ın resmi haber kaynakları bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

SEKİZ KATLI BİNA YIKILDI

Devlet televizyonu, patlamanın Moallem Bulvarı üzerinde yer alan sekiz katlı bir bina içerisinde meydana geldiğini aktardı. Olay sonucu, binanın iki katının yıkıldığı, ayrıca birçok aracın ve iş yerinin de ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi.