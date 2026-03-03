İran’ın İsrail Üzerine Yönelik Saldırıları Başladı

iran-in-israil-uzerine-yonelik-saldirilari-basladi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ali Hamaney’in vefatı sonrası İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Beklenen saldırı, 1 Mart’tan 2 Mart’a geçişin yaşandığı gece saatlerinde gerçekleşti. İran tarafından İsrail’e yönelik icra edilen füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu, şu ana kadar en az 10 İsrailli hayatını kaybederken, 456 kişi de yaralandı. Resmi kaynaklar ve yerel gazetecilerin bildirdiğine göre, Tel Aviv ve çevresi başta olmak üzere birçok noktada onlarca füze ve İHA ile hedef alındı.

BEYT ŞEMES’TEKİ SALDIRI

Beyt Semeş kentine düzenlenen balistik füze saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Ayrıca 11 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Gece boyunca Kudüs de dâhil olmak üzere çeşitli şehirlerden patlama sesleri yükselirken, hava saldırısı sirenleri sıkça devreye girdi. İsrail’in hava savunma sistemleri, İran’dan gelen saldırılar karşısında yoğun önlemler aldı. Ancak, hipersonik olduğu değerlendirilen bazı füzelerin engellenemediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA PANİK ANLARI

Sosyal medya platformlarında yayımlanan birçok videoda, patlamaların anları ve sivillerin yaşadığı panik anları kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’ye Kötü Haberler: Nelson Semedo’nun Eşi Kaza Geçirdi

Fenerbahçe'li futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu yaralandı. Alvarenga ve şoförü hastaneye sevk edildi.
Gündem

FIFA Ofsayt Kuralında Yeni Dönem Başlatıyor

Yeni ofsayt kuralı, FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in projeleri arasında yer alıyor. Kural, Kanada Premier Ligi'nde denenecek ve sonuçlara göre global ölçekte yaygınlaşacak.
Gündem

İstanbul’da Denizde İki Cansız Bedene Ulaşıldı

İstanbul Zeytinburnu sahilinde denizde bulunan anne ve 8 yaşındaki kızının cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gündem

Türkiye, Sırbistan Karşısında 94-86 Galip Geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı 94-86 yenerek bir üst tura geçiş hakkını elde etti.
Gündem

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Çarpıcı Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleriyle çatışmada olmadıklarını vurgulayarak, bu ülkelerin ABD'ye baskı yapması gerektiğini, ayrıca Amerikan üslerinin hedef alınabileceğini ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.