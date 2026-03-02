İran Krizi Sürecinde Jasikevicius Dubai’de Mahsur Kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a savaş açmasıyla ortaya çıkan gerilim, bölgede gergin saatlerin yaşanmasına neden olurken, Avrupa basketbolu da bu durumdan olumsuz biçimde etkilendi.

JASIKEVICIUS DUBAI’DE MAHSUR KALDI

Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un Dubai’de mahsur kaldığı bildirildi. Bir haber kaynağının aktardığına göre, Jasikevicius’un yanı sıra, Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da aynı şehirde mahsur kalmış durumda.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncu Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella’nın Dubai’de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak’ın ise Abu Dabi’de mahsur kaldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir. Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır.” şeklinde bilgiler verildi.

FENERBAHÇE’DEKİ KUPALAR

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko ile geçen 26 ayda toplamda 7 kupa kazandı. Litvanyalı koç, 1 EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti.