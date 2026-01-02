İran Merkez Bankası Başkanlığına Yeni Atama Gerçekleşti

İran’da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon sebebiyle başlayan protestoların ardından Merkez Bankası’nın başkanında değişikliğe gidildi. Görevden alınan Muhammed Rıza Ferzin’in yerine Abdülnasır Himmeti atandı.

RİYAL, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR

Ülkedeki artan enflasyon ve riyalin dolar karşısında sürekli değer kaybetmesi, bu değişimin sebebi olarak öne çıkıyor. İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Tabatabai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Ferzin’in görevden alındığını ve Himmeti’nin atandığını belirtti.

GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETME AMACI

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani, Merkez Bankası’ndaki bu değişikliğe dair yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası Başkanı’nın görevi, güveni yeniden inşa etmek, para ve bankacılık politikaları alanlarındaki temel politikaları gözden geçirmektir. Bu önlemlerin ülkenin bankacılık sisteminin durumunu iyileştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.