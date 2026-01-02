İran Merkez Bankası’nda Başkan Değişikliği Yaşandı

İran’da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı gerçekleştirilen protestolar sonucunda görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin’in yerine Abdülnasır Himmeti getirildi.

RİYAL DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Enflasyonun hızla yükselmesi ve İran riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Merkez Bankası’nda üst düzey bir değişiklik yapıldığı duyuruldu. İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Tabatabai, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararı ile Ferzin’in görevden alındığını ve Abdülnasır Himmeti’nin yeni başkan olarak atandığını açıkladı.

GÜVENİ YENİDEN TESİS ETME HEDEFİ

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani, bankadaki bu değişikliğe dair yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası Başkanı’nın görevi, güveni yeniden inşa etmek, para ve bankacılık politikaları alanlarındaki temel politikaları gözden geçirmektir. Bu önlemlerin ülkenin bankacılık sisteminin durumunu iyileştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz.” ifadelerine yer verdi.