İran Merkez Bankası’nda Başkan Değişikliği Yaşandı

iran-merkez-bankasi-nda-baskan-degisikligi-yasandi

İran’da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı gerçekleştirilen protestolar sonucunda görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin’in yerine Abdülnasır Himmeti getirildi.

RİYAL DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Enflasyonun hızla yükselmesi ve İran riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Merkez Bankası’nda üst düzey bir değişiklik yapıldığı duyuruldu. İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Tabatabai, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararı ile Ferzin’in görevden alındığını ve Abdülnasır Himmeti’nin yeni başkan olarak atandığını açıkladı.

GÜVENİ YENİDEN TESİS ETME HEDEFİ

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani, bankadaki bu değişikliğe dair yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası Başkanı’nın görevi, güveni yeniden inşa etmek, para ve bankacılık politikaları alanlarındaki temel politikaları gözden geçirmektir. Bu önlemlerin ülkenin bankacılık sisteminin durumunu iyileştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.
Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.
Gündem

Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.