İran Ordusundan Protestolara İlişkin Açıklama

İran’da riyalin dolar karşısındaki tarihi değer kaybının ardından pazar ve marketlerde başlayan protestolar, hızla ülke genelinde yayıldı. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İran ordusu, yaşanan protestolar ve artan şiddet olayları ile ilgili bir duyuru yaptı.

ULUSAL ÇIKARLARIN KORUNMASI

Açıklamada, halkın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapılırken, İran ordusunun diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” ifade edildi.

DÜŞMANIN FİTNESİ

Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı: “Bugün düşman, farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor.”

GÖSTERİLERİN YAYILIMI

28 Aralık 2025 tarihinde, yerel para biriminin döviz karşısındaki büyük değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’sındaki esnafın başlattığı gösteriler, hızla ülkenin birçok kentine yayıldı. Rağmen resmi bir açıklama yapılmazken, İnsan Hakları Aktivistleri tarafından 9 Ocak’ta yayımlanan raporda, 15’i güvenlik görevlisi 65 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin yaralandığı ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

