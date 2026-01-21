İran: Protestoların Ölü Sayısı 3 Bin 117 Olarak Açıklandı

İran’daki devam eden protestolar, 28 Aralık’ta ulusal para biriminin büyük ölçüde değer kaybetmesiyle başlarken, eylemler daha sonra rejim karşıtı bir hareket haline dönüşüyor. Sokaklarda artan operasyonlar nedeniyle çeşitli önlemler alınırken, protestolarda ölenlerin sayısına dair farklı iddialar ortaya çıkmaya başladı.

İRAN, ÖLÜ SAYISINI ‘3 BİN 117’ OLARAK AÇIKLADI

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumu verilerini temel alarak yaptığı açıklamada, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, ölenlerin 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu ifade edildi. Ayrıca, yaşamını yitirenlerin çoğunun “silahlı saldırılar ve terör eylemleri sonucunda rastgele hedef alınan vatandaşlar” olduğu aktarıldı.

REUTERS: ÖLÜ SAYISI 5 BİNE ULAŞTI

Öte yandan, daha önce İngiliz haber ajansına bilgi veren bir yetkili, 500’ü güvenlik personeli olmak üzere toplamda 5 bin kişinin öldüğünü bildirdi. Adı açıklanmayan İranlı bu yetkili, eylemcileri masum insanları hedef almakla suçladı.

SON FİTNE ABD’NİN ESERİ

Devam eden sokak olayları sırasında İran lideri, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın kargaşaya doğrudan müdahil olduğunu savundu. Lider, “Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Tehditler savurdu ve fitnecileri teşvik etti. Biz, ABD Başkanı’nı hem can kayıpları hem de halkımıza yönelik tahkirleri nedeniyle suçlu görüyoruz.” dedi.

TRUMP ÖNCE DESTEK VERDİ, SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Göstericilere başından itibaren destek veren eski ABD Başkanı, 13 Ocak’ta “İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, yardımınız yolda.” diye konuştu. 14 Ocak’taki açıklamasında ise, “Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok.” ifadelerini kullanarak, önceki gün İran’a 800’den fazla idamı iptal ettiği için teşekkür etti.