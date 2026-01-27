İran Riyali Tarihin En Düşük Seviyesine Geriledi

İran’da ekonomik sorunların tetiklediği protestolar sonucunda, ülke genelinde dalgalanan olaylar sonucu yerel para birimi riyalin, ABD doları karşısında tarihsel olarak en düşük seviyeyi gördüğü bildirildi. Riyal, dolara karşı ocak ayı boyunca yaklaşık yüzde 5’lik bir değer kaybı yaşadı. İran Merkez Bankası’nın yeni başkanı Abdolnaser Hemmati, “Döviz piyasası doğal seyrinde ilerliyor” açıklamasında bulundu.

İRAN’DA PROTESTO SALGILIYOR

28 Aralık 2025’de İran’da yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybı ve artan ekonomik zorluklar, Tahran Büyük Çarşı’sında esnafın öncülüğünde başlayan protestoları başlattı. Olaylar kısa sürede ülke geneline yayılarak büyüdü. Başkent Tahran’da, 8 Ocak’ta artan şiddet olayları sonrası, ülke yönetimi internet erişimini engelleme kararı aldı. Gösterilerin ardından internet erişimi, son günlerde kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE SİVİLLER ETKİLENDİ

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı verilere göre, 21 Ocak’ta yapılan açıklamada, gösteriler esnasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bununla birlikte, ABD merkezli insan hakları aktivistleri kuruluşu, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848’e yükseldiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.