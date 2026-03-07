İran Saldırıları Sırasında Türk TIR Şoförü Yaralandı

iran-saldirilari-sirasinda-turk-tir-soforu-yaralandi

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İran’da, başkent Tahran dahil birçok şehirde saldırılar sürüyor. Bu durumun bir sonucunda, Türk TIR şoförü bir bombardıman sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEBRİZ’DE FÜZE PARÇALARI ARACA ISABET ETTİ

Hatay’da ikamet eden Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yük ile Afganistan’a gitmişti. Yükünü burada boşaltıp, Türkiye’ye dönüş yolunda İran üzerinden geçerken, Tebriz’e geldiğinde bir füzenin şarapnel parçaları aracına isabet etti. Bu talihsiz olay neticesinde Fırat yaralandı.

ŞOFÖRÜN AİLESİ ENDİŞE İÇİNDE

Fırat’ın ailesi, oğullarının sağlık durumu hakkında kaygılı. Anne Hayriye Fırat, oğlunun İran’da bir hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Oğlundan haber alamadığını dile getiren anne Fırat, yetkililerden yardım isteyerek, destek talep etti.

