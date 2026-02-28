İran Saldırıya Yanıt Verdi: İsrail Hedef Alındı

ABD-İRAN GERİLİMİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik, müzakerelerle çözüme kavuşturulmaya çalışılırken, sabah saatlerinde ani bir şekilde çatışmalara dönüştü. İlk olarak, İran’a yönelik saldırı başlatan İsrail’in ardından ABD Başkanı, ABD’nin olaylara dahil olduğunu açıkladı.

İSRAİL’DEN GELEN SALDIRILARA MİSİLLEME

Gelişmeler üzerine İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, “İsrail’in saldırısına misilleme yapacağız” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ifadenin hemen ardından İran, misilleme ile karşılık vermeye başladı.

FÜZE SALDIRISI TEHDİDİ

İsrail ordusu, İran’dan gelen füze saldırılarının tespit edildiğini bildirdi. Ayrıca, savunma sistemleri, olası tehditlere karşı devreye girdi.

EĞİTİM KURUMLARI TATİL

İran, devam eden ABD-İsrail saldırıları nedeniyle tüm eğitim kurumlarını ikinci bir duyuruya kadar tatil etti. Yarı resmi bir haber ajansına göre, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Valiler ve Eyalet Güvenlik Konseyi birlikte hareket ederek, üniversiteler dâhil olmak üzere eğitimlerin askıya alındığını açıkladı.