İran Savaşı Sonrası Trump ve Netanyahu Bugün Görüşüyor

Dünya
Binyamin Netanyahu'nun yüz ifadesi ve dikkatli bakışı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'da Trump ile İran ve bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geliyor.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmek ve kritik konuları ele almak üzere Washington’a hareket ediyor. Bugün yapılacak görüşme, iki lider arasındaki ilk yüz yüze temas olacak. Trump’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana bu sekizinci görüşme niteliği taşıyor.

İRAN GÖRÜŞMESİ ÖNCELİK TAŞIYOR

Beyaz Saray’daki görüşmenin ana gündemini İran oluşturacak. ABD yönetimi İran’la müzakerelere fırsat tanımak istiyor. İsrail son dönemde tırmanan çatışmalara doğrudan katılmadı. Netanyahu, Washington’a hareketi öncesinde açıklama yaptı. “Gündemdeki tüm başlıkları, her şeyden önce İran’ı ele alacağız.” dedi. “Amacımız güvenliğimizi sağlamak ve bölgedeki barış çemberini genişletmek.” ifadesini kullandı.

GAZZE VE LÜBNAN DA ELE ALINACAK

Geçen ay İsrail ile Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı. Uygulama süreci değerlendirilecek. Görüşmede Gazze’deki son durum da masada olacak. Bölgenin yeniden inşası için diplomatik girişimler ele alınacak. Gazze saldırıları yaklaşık üç yıldır devam ediyor. İnsani durum ağırlaşıyor. İmar sürecinde ilerleme sağlanamadı.

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