Japonya Askeri Operasyon İçin Hürmüz Boğazı’na Hazır

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANI MOTEGİ, ABD VE İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINI DEĞERLENDİRDİ

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ulusal Fuji TV kanalında katıldığı programda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte, Japonya ve ABD liderlerinin hafta içerisinde yaptıkları görüşmenin içeriğine de vurgu yaptı.

ATEŞKES DURUMUNDA ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin ABD’deki görüşmesinde Başkan Donald Trump’a “bölgeye olası gemi sevkiyatına” dair ülke içindeki yasal kısıtlamaları ilettiğini ifade eden Motegi, ancak ABD tarafında “belirli bir söz” verilmediğine dikkat çekti. Ülkesinin “mayın temizleme teknolojisinin dünyada en üst seviyede” olduğunu savunan Motegi, Orta Doğu’da ateşkes sağlandığı takdirde Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirilecek mayın temizleme operasyonları için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birimlerinin gönderilebileceğini belirtti. Motegi, “Eğer tam bir ateşkes sağlanırsa, varsayımsal olarak, mayın temizleme gibi konular gündeme gelebilir. Bu tamamen varsayımsal bir durum. Ancak ateşkes sağlanırsa ve deniz mayınları bir engel oluşturuyorsa, o zaman bunun dikkate alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

JAPONYA’NIN PETROL TÜKETİMİ, ORTA DOĞU ÜLKELERİNE BAĞLI

Japonya, ham petrol rezervlerini 1970’lerde depolamaya başladığı biliniyor ve ülkenin petrol tüketiminin yaklaşık %90’ı petrol üreten Orta Doğu ülkelerine bağımlı. Japonya’nın 2025 sonu itibarıyla tahmini 470 milyon varil petrol rezervinin bulunduğu belirtilirken, bu miktar ülkenin yaklaşık 250 günlük iç tüketimine denk geliyor.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK ASKERİ SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırılar başlatmıştı. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin yer aldığı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık vererek saldırılar düzenledi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aşmış durumda.