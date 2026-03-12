İran Savaşında Yerinden Edilenlerin Sayısı 3.2 Milyona Ulaştı

iran-savasinda-yerinden-edilenlerin-sayisi-3-2-milyona-ulasti

Orta Doğu’da gerginlik devam ediyor. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran’daki çatışmalar sürmekte. Çevresindeki bölgelerde de etkisini gösteren ve sivil kayıpların yaşandığı bu savaşla ilgili veriler paylaşılmaya başlandı.

3.2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından bir bilgilendirme yapıldı. 28 Şubat’ta ABD ile İsrail’in saldırılarının başlamasıyla birlikte, İran’da 3,2 milyon insanın yerinden edildiği belirtildi.

İNSANİ İHTİYAÇLAR HIZLA AZALIYOR

Açıklamada, “Kriz gelişirken aileler bir anda evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsani ihtiyaçlar hızla artıyor. Düşmanlıklar devam ettikçe bu rakamın artması muhtemeldir ve bu durum insani ihtiyaçlarda endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

