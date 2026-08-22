İran’a Yaptırımlar Pazartesi Açıklanıyor

Dünya
Amerika Birleşik Devletleri ve İran bayrakları yan yana dalgalanıyor
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımların açıklanmasıyla birlikte uluslararası ekonomik ilişkilerde önemli değişiklikler bekleniyor.
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ABD, İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırmak için yeni bir yaptırım paketi hazırlıyor. Başkan Donald Trump’ın “eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdiği yaptırımların pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımların hafta başında duyurulacağını söyledi. Amerikan CNBC kanalına konuşan Bessent, ekonomik baskının artırılmasının büyük çaplı saldırı ihtiyacını azaltabileceğini savundu. Bakan, yeni yaptırımların İran’a uygulanan deniz ablukasıyla birlikte yürütüleceğini belirtti. Bessent bu durumu “iki aşamalı bir darbe” olarak tanımladı. Washington yönetiminin hedefini de açıklayan bakan, yaptırımların “İran rejimini çökerteceğini” iddia etti.

MÜTTEFİKLERE SERT UYARI GELDİ

Bessent, Trump yönetiminin Tahran’a destek sağlayan ülkelere ağır yaptırım uygulayacağını söyledi. Planlanan yaptırımların “dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon” olacağını savundu. ABD’nin müttefiklerine “ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız” mesajı verileceğini belirtti. Bakan, İran’la iş yapmakta ısrar eden ülkelere yönelik sert ifadeler kullandı. Para transferi, petrol alımı veya gemi sevkiyatı yapanların hedef alınacağını dile getirdi.

ÇİN'E YÖNELİK BASKI ARTACAK

Washington’ın baskısının ana hedeflerinden biri Çin oldu. Amerikalı araştırmacılara göre Çin, İran’ın ihraç ettiği petrolün yüzde 80’inden fazlasını satın alıyor. Bessent, Pekin yönetimine enerji ihtiyacını hatırlattı. Çin’in enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını Körfez ülkelerinden karşıladığını belirtti. Bakan, Çin’in Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını istemesinin kendi çıkarına olacağını ifade etti. Pekin yönetimi ise yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin’in Washington Büyükelçiliği, yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını vurguladı. Tarafları siyasi ve diplomatik yollara başvurmaya çağırdı.

İRAN'DAN SERT TEPKİ GELDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin borçlarına dikkat çekti. Amerikan hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Trump’ın yaptırım hamlesini “Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi” olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini sert şekilde kınadı. Bu adımları “ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdi.

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