İranlı Yetkili Açıklama Yaptı: Kadınlar Motosiklet Sürebilir

İRAN’DA KADINLARIN MOTOSİKLET KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kadınların motosiklet sürmesinin yasak olduğu İran’da dikkat çeken bir adım atıldı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, bu konunun hükümetin sürekli gözetiminde olduğunu belirterek, “Kadınların motosiklet kullanması meselesi, hükümetin başından beri dikkat ettiği konulardan biriydi ve çeşitli açılardan incelendi.” dedi.

YASAL DÜZENLEMELERİ GÜÇLENDİRMEK

Behruzazer, hukuki istişarelerin yapıldığını ve sonuç olarak hükümetin “bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğu” yönünde bir kanaate vardığını ifade etti. İlgili kurumlar arasında koordinasyonların sağlandığına dikkat çeken Behruzazer, motosiklet kullanımının “doğal bir hak” olduğunu vurguladı ve “Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve kadınların toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz.” şeklinde konuştu. Motosikletin de benzer bir araç olduğunu belirten Behruzazer, bu ihtiyacın toplumda yeni bir gerçeklik oluşturduğunu ve çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

TOPLUMSAL BASKILARI AZALTMA ÇABALARI

İran yönetiminin son dönemde toplumda artan baskıları azaltmayı hedefleyen adımlar attığı gözlemleniyor. 2022 yılındaki Mahsa Emini protestoları ve artan İsrail-ABD baskıları sonrası “devlet ve halk uzlaşısı” adına bazı düzenlemeler yapıldığı açıkça görülüyor. Bu kapsamda, İran Meclisinde başörtüsü yasağına dair yasa tasarısı askıya alınırken, yaklaşık 14 yıl boyunca ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi, 17 Mart’ta serbest bırakıldı. İran’daki muhafazakar kesim ise “baskıcı” yasaların uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Hükümeti elinde bulunduran reformistler ise yaşanan durumların halkla bütünleşmeyi zedeleyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.