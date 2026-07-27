İrem Derici Çenesindeki Şişliğin Dolgu Değilmiş

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İrem Derici'nin sahnedeki performansı ve tarzı
İrem Derici, çenesindeki şişliğin bir böcek ısırığından kaynaklandığını ve estetik müdahale iddialarını yalanladı.
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Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin çenesindeki şişlik ve sivrilik sosyal medyada gündem olurken estetik operasyon iddialarına kendisinden yanıt geldi. Yıllar içinde birçok kez estetik müdahale geçiren sanatçı bu kez dolgu yaptırdığı yönündeki söylentilere açıklık getirdi. Derici çenesindeki görüntünün bir böcek ısırığından kaynaklandığını söyledi.

ÇENE GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Konser sonrası oluşan şişlik sanatçının öne doğru uzayan çene yapısıyla birleşince takipçileri harekete geçti. Bazı kullanıcılar çene dolgusu işleminin fazla kaçtığını öne sürdü. İddialar kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

ISIRIK NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Derici görüntünün estetikle ilgisi olmadığını belirterek “Dolgu değil ya. Bir şey ısırdı dün sahneden hastaneye gittim direkt” dedi. Sanatçı böyle bir dolgunun olamayacağını “Külah gibi” sözleriyle ifade etti.

KONSER SONRASI HASTANEDEN PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı sahneden çıktıktan sonra doğrudan hastaneye gittiğini açıkladı. Derici hastane odasında çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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