İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Boşanma Kararı Aldı

irem-helvacioglu-ve-ural-kaspar-bosanma-karari-aldi

İREM HELVACIOĞLU VE URAL KAPSAR BOŞANIYOR MU?

İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kapsar ile 2024 yılında sessiz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, iki ay önce ise kızları Sora’yı dünyaya getirmişti.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken’in ortaya attığı iddiaya göre, Helvacıoğlu ile Kapsar boşanma aşamasına geldi. Kapsar, kafesinin karşısındaki bir dairede yaşamaya başladı. Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı ise Ural Kapsar’ın “evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu” savundu. İkiliden henüz bu iddialara dair herhangi bir yanıt gelmedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

