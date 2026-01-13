İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Boşanma Kararı Aldı

İrem Helvacıoğlu ve İşletmeci Eşi Ural Kapsar’dan Boşanma İddiası

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kapsar, 2024 yılı içerisinde sessiz bir şekilde evliliklerini gerçekleştirmişti. Ünlü çift, henüz iki ay önce kızları Sora’yı dünyaya getirmişti.

EVLERİNİ AYIRDILAR

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken’in ortaya attığı iddialara göre; İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, boşanma kararı almış bulunuyor. Ural Kaspar, sahip olduğu kafenin karşısında bulunan bir dairede yaşamaya başladı. Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı ise, Ural Kaspar’ın “evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu” ileri sürdü. Ünlü çift bu iddialara henüz bir yanıt vermedi.