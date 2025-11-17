İrfan Can’ın Sosyal Medya Takibi Tartışma Yarattı

irfan-can-in-sosyal-medya-takibi-tartisma-yaratti

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA ADIMI

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile birlikte İrfan Can Kahveci, sosyal medyada gerçekleştirdiği bir hareketle yeniden ilgi odağı oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu, ezeli rakip Galatasaray’ın ünlü oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram üzerinde karşılıklı takipleşmeyi tercih etti. Bu durum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında rahatsızlık yaratan bir gelişme oldu.

RAHATSIZLIK YARATAN ZAMANLAMA

Fenerbahçeli taraftarlar, İrfan Can’ın bu hareketini “zamansız” ve “kulübe bağlılıkla örtüşmeyen” bir davranış olarak değerlendirdi. Bazı yorumlarda, oyuncunun profesyonelliği sorgulanırken, diğer bazı görüşler ise bu tür sosyal medya etkileşimlerinin kişisel alan ile sınırlı kalması gerektiği yönündeydi. Özellikle oyuncunun U19 takımıyla antrenman yaptığı dönemde bu adımı atması, eleştirilerin daha da yoğunlaşmasına sebep oldu.

