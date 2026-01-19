İsias Otel Davasında Kamu Görevlilerine Hapis Cezası Verildi

isias-otel-davasinda-kamu-gorevlilerine-hapis-cezasi-verildi

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu, KKTC’li öğrenciler ile tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu toplam 72 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak kamu görevlilerinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması gerçekleştirildi.

3 KAMU GÖREVLİSİ 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut’un “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İsias Otel davasıyla ilgili olarak 72 kişinin yaşamını yitirdiği bu trajik olayda sorumluluğu bulunan kamusal yetkililerin cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Davanın ilerleyen kısmında, üç sanık hakkında yurt dışına çıkış adli kontrolü kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi çalışanı iki sanığın beraat etmesi kararlaştırıldı. Duruşma, davanın gidişatına dair önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreç olarak kayıtlara geçti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buzda Kayma Sonucu Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ'da buzda kayarak park halindeki bir araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin kameralarına yansıdı.
Gündem

Samsun’da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir trafik kazası sonucunda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Antalya’da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Serik'te ormanlık bölgede başlayan yangın, Antalya'nın doğa güzelliklerine zarar verme riski taşıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Gündem

Batı Şeria’da Gözaltı Sayısı 2025’te Yüzde 25 Arttı

İsrail ordusu, 2025'te Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Cezaevinden Firar Eden Mahkum Mahalleyi Karıştırdı

Edirne'de cezaevinden firar eden bir mahkumun mahalledeki evlere girmesi, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve endişe yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.