İsias Otel Davasında Kamu Görevlilerine Hapis Cezası Verildi

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu, KKTC’li öğrenciler ile tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu toplam 72 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak kamu görevlilerinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması gerçekleştirildi.

3 KAMU GÖREVLİSİ 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut’un “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İsias Otel davasıyla ilgili olarak 72 kişinin yaşamını yitirdiği bu trajik olayda sorumluluğu bulunan kamusal yetkililerin cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Davanın ilerleyen kısmında, üç sanık hakkında yurt dışına çıkış adli kontrolü kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi çalışanı iki sanığın beraat etmesi kararlaştırıldı. Duruşma, davanın gidişatına dair önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreç olarak kayıtlara geçti.