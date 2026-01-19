İsias Otel Davasında Üç Kamu Görevlisine Hapis Cezası Verildi

6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrası Adıyaman’da bulunan Grand İsias Otel’in çökmesi sonucu, KKTC’li öğrenciler ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Yıkılan otel ile ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması gerçekleştirildi.

3 KAMU GÖREVLİSİNE 10 YIL HAPİS CEZASI

Davanın seyrinde dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut’a, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İsias Otel davasında 72 kişinin vefatına yol açan yıkımda sorumluluğu bulunan bu üç sanığın cezasını belirledi.

2 KİŞİ BERAAT ETTİ

Duruşmada üç sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanması karara bağlandı. Ayrıca, dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi durumundaki iki sanık beraat etti.