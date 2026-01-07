Işıkhan En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesini Açıkladı

isikhan-en-dusuk-emekli-ayligi-duzenlemesini-acikladi

ÇALIŞMA BAKANI EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞINI DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kısa bir süre içinde sunulacağı ifade edildi. Bakan, bu çalışmanın TBMM AK Parti Grubu tarafından yürütüldüğünü belirtti. Gerekli toplantıların yapılmasının ardından bu düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülerek Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

EMEKLİLER FAYDALANACAK

Toplamda 16 milyon 816 bin emeklinin enflasyon kaynaklı farklardan yararlanacağını açıklayan Bakan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylık artış oranlarının birbirinden farklı olacağını dile getirdi. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin Meclis tarafından yürürlüğe gireceğini vurgulayan Bakan, yasal sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.