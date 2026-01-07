Işıkhan En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesini Açıkladı

ÇALIŞMA BAKANI EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞINI DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kısa bir süre içinde sunulacağı ifade edildi. Bakan, bu çalışmanın TBMM AK Parti Grubu tarafından yürütüldüğünü belirtti. Gerekli toplantıların yapılmasının ardından bu düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülerek Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

EMEKLİLER FAYDALANACAK

Toplamda 16 milyon 816 bin emeklinin enflasyon kaynaklı farklardan yararlanacağını açıklayan Bakan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylık artış oranlarının birbirinden farklı olacağını dile getirdi. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin Meclis tarafından yürürlüğe gireceğini vurgulayan Bakan, yasal sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.