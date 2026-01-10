İskenderun’da Polisi Şüpheden Ele Geçirilen Sahte Para

iskenderun-da-polisi-supheden-ele-gecirilen-sahte-para

İskenderun’da ŞÜPHELİ ARAÇTA SAHTE DOLARI KULANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramalarda sahte 1 milyon dolar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan üç kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araçta yapılan inceleme sırasında, 100 dolarlık banknotlar halinde düzenlenmiş sahte 1 milyon dolara, ayrıca bir ruhsatsız tabancaya ve bu silaha ait mühimmatlara ulaşıldığı bilgisi alındı. Araçta yer alan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve parada sahtecilik suçlarından yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ın Enes Ünal ile Transfer Teması

Beşiktaş, Sergen Yalçın aracılığıyla Enes Ünal'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transferde Fenerbahçe ile rekabet halinde.
Gündem

İran Ordusundan Protestolara İlişkin Açıklama

İran ordusu, artan şiddet olaylarına karşı ulusal çıkarları koruma taahhüdünde bulunurken, düşmanlarının kargaşa yaratma çabalarını vurguladı.
Gündem

Gazze’deki Bebek Ölümleri Artıyor: Soğuk Hava Etkili

Gazze'deki İsrail ablukası altında yaşayan bir aile, dondurucu soğuklar nedeniyle 7 günlük bebeklerini kaybetti. Çetin kış koşulları, bölgede yaşamı zorlaştırıyor.
Gündem

Adıyaman’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Adıyaman'da yoğun sis, yolcuları zor durumda bıraktı ve sürücüler için tehlikeli koşullar yarattı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Ulaştı

İran'daki ekonomik nedenlerle başlayan ve hızla hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, 31 eyalette devam ediyor; ölü sayısı ise 65'e ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.