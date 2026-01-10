İskenderun’da Polisi Şüpheden Ele Geçirilen Sahte Para

İskenderun’da ŞÜPHELİ ARAÇTA SAHTE DOLARI KULANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramalarda sahte 1 milyon dolar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan üç kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araçta yapılan inceleme sırasında, 100 dolarlık banknotlar halinde düzenlenmiş sahte 1 milyon dolara, ayrıca bir ruhsatsız tabancaya ve bu silaha ait mühimmatlara ulaşıldığı bilgisi alındı. Araçta yer alan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve parada sahtecilik suçlarından yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.