Haberler

İSKİ Çatalca Su Kesintisi Detayları

ÇATALCA’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Çatalca’da su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşılmaya başlandı. İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart’ta İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Özellikle Çatalca’da yaşayanlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu üzerine araştırma yapıyor.

SU KESİNTİSİNİN SAATLERİ

15 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleşecek. Bu kesintinin nedeni ise “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” olarak belirtiliyor. Etkilenecek bölgeler arasında Çatalca ilçe merkezinde, Ferhatpaşa mahallesi ve Adnan Dinçer, Ahmet Duymaz, Ardıç, Bahtınur, Dari, Erguvanlı, Sezai Bürge, Süleyman Öcal, Taşköprü, Toporoz Mustafa, Yeldeğirmeni, Öğretmen Mehmet Cavit Talay, Öğretmen Nevzat Tekin, Öğretmen İlhami Erdem, Şair Necmettin Halil Onan, Şerafettin Arda sokakları yer alıyor.

KESİNTİ NEDENİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu su kesintisi, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri göz önünde bulundurularak, yapılacak yeni altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. Kesinti süresince bölgedeki sakinlerin su ihtiyaçlarını önceden planlaması önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

15 Mart 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı?

15 Mart 2025'teki Sayısal Loto çekiliş sonuçları bekleniyor. Her hafta iki gün düzenlenen çekilişte, doğru tahmin edenler ödül kazanacak. Kazananlar eşit şekilde ödüllerini paylaşacak.
Haberler

İstanbul’da 15 Mart Elektrik Kesintisi Listesi

15 Mart'ta İstanbul'un Avcılar ilçesinde gün boyunca elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni ve süresi hakkında detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.