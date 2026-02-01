İŞKUR Üzerinden 81 İlde 4 Bin Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımı

Türkiye genelinde kamu ve özel sektördeki hastane ve kurumlara 2.556 temizlik görevlisi ve 1.477 güvenlik görevlisi alımı için başvurular başlamış durumda.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KONTENJAN

Güvenlik grubunda toplam 1.477 kişi alınacakken, temizlik grubunda ise 2.556 kişi istihdam edilecek. Adayların sağlaması gereken başlıca şartlar arasında eğitim ve yaş kriterleri yer alıyor.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvurular, hem dijital ortamda hem de şahsen yapılabiliyor. KPSS puanı gerektirmeyen bu ilanlar için gerekli başvuru kanalları üzerinden işlemler yapılabilecek. Alımlar, ülke genelinde 81 ili kapsadığından, adayların kendi şehirlerindeki güncel ilanları takip edebilmesi için İŞKUR portalından şehir filtresi uygulayarak anlık bilgi alması mümkün.