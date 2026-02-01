İŞKUR Üzerinden 81 İlde 4 Bin Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımı

iskur-uzerinden-81-ilde-4-bin-guvenlik-ve-temizlik-gorevlisi-alimi

Türkiye genelinde kamu ve özel sektördeki hastane ve kurumlara 2.556 temizlik görevlisi ve 1.477 güvenlik görevlisi alımı için başvurular başlamış durumda.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KONTENJAN

Güvenlik grubunda toplam 1.477 kişi alınacakken, temizlik grubunda ise 2.556 kişi istihdam edilecek. Adayların sağlaması gereken başlıca şartlar arasında eğitim ve yaş kriterleri yer alıyor.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvurular, hem dijital ortamda hem de şahsen yapılabiliyor. KPSS puanı gerektirmeyen bu ilanlar için gerekli başvuru kanalları üzerinden işlemler yapılabilecek. Alımlar, ülke genelinde 81 ili kapsadığından, adayların kendi şehirlerindeki güncel ilanları takip edebilmesi için İŞKUR portalından şehir filtresi uygulayarak anlık bilgi alması mümkün.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mauro Icardi Gheorghe Hagi Rekoruna Ortak Oldu

Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'daki yabancı futbolcu gol rekoruna eşitlik sağladı. Galatasaray tarihi açısından önemli bir an yaşandı.
Gündem

Galatasaray Zecorner Kayserispor’u Farklı Geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u yenerek liderliğini korudu. Maçın galip gelen tarafı olarak dikkat çekti.
Gündem

Fenerbahçe Medicana Derbide Galatasaray Daikin’i Mağlup Etti

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Daikin’i 3-0 yenerek sezon içindeki ikinci zaferini elde etti. Setler 25-19, 25-23 ve 25-23 sonuçlandı.
Gündem

Panathinaikos’a Aris Yenilgisinin Ardından Sert Tepki

Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman yönetimindeki takımın Aris'e karşı yaşadığı mağlubiyet sonrası büyük tepki gösterdi.
Gündem

Altın Fiyatlarında Hızla Devam Eden Dalgalanma Bekleniyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, uzman İslam Memiş, son geri çekilmelerin kâr satışından ibaret olduğunu ve yeni bir yükseliş döneminin yolda olduğunu belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.