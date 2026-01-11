İslam Memiş 2026 Yılı Kredi Pazarında Dönüşüm Bekliyor

PİYASA UZMANINDAN 2026 YILI İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

Piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına dair değerlendirmelerinde bankacılık sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanmakta olduğunu belirtti. Şubat 2026 itibarıyla finansal dengelerin değişeceğini ifade eden Memiş, geçmişte kredilere ulaşabilmek için mücadele eden müşterilerin yerini, müşteri kazanmak adına harekete geçen bankaların alacağını vurguladı. Enflasyondaki gerileme ve Hazine’nin geri çekilmesi ile birlikte krediye erişimin belirgin ölçüde kolaylaşacağını belirten Memiş, bu durumun özellikle konut ve otomobil almak isteyenler için yeni fırsatlar doğuracağını dile getirdi.

YENİ BİR SÜRECE GİRİLİYOR

YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Memiş, 2026’nın tek bir dönem olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Yılın ilk altı aylık süresinin temkinli bir süreçle geçeceğini öngören Memiş, yılın ikinci yarısında ise daha rahatlatıcı bir tablonun ortaya çıkacağını ifade etti. Enflasyondaki azalma ile kredi olanaklarının artacağını belirten Memiş, yılın ikinci yarısında kredi kanallarının yeniden genişlemesini beklediğini dile getirdi.

BANKALAR MÜŞTERİLERİ HEDEFLEYECEK

Hazine’nin piyasadaki rolünü azaltmasının bankaları daha aktif kılacağını belirten Memiş, bu durumun bankalar ile vatandaşların doğrudan karşı karşıya geleceği bir süreci beraberinde getireceğini ifade etti. Yeni dönemde bankaların kredi kullandırma konusunda daha hevesli olacağını söyleyen Memiş, bankaların doğrudan müşterilere ulaşarak teklif sunan bir yapı benimseyeceğini kaydetti. Bugüne kadar kredi almak için bankaların kapısını çalan vatandaşların yerine, uygun koşullarla müşteri elde etmeye çalışan bankaların ön planda olacağını belirtti.

KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Memiş, bu süreçte nakit ihtiyacı olanlar ve konut ya da araç almayı hedefleyenler açısından finansmana ulaşmanın daha hızlı hale geleceğini vurguladı. Yükselen altın, gümüş, döviz ve borsa değerlerine dikkat çeken Memiş, bu yükselişlerin iyi bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini, uzun vadede getirilerin sınırlı olabileceğini söyledi.

GERÇEK VARLIKLARDA YENİ BİR DÖNEM

2026’nın ikinci yarısında yatırım tercihleri açısından değişim yaşanacağını belirtip, konut, araç gibi gerçek varlıkların ön plana çıkacağını ifade eden Memiş, sürece dair bir benzetme ile geçmişte yoğun talep gören bir yapının zamanla müşteri arayışında olması gibi bankaların da yeni dönemde müşteri peşine düşeceğini söyledi.