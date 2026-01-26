İslam Memiş 2026 Yılında Bakır Yatırım Fırsatını Açıkladı

DÜNYA ÇAPINDA ARTIŞ GÖSTEREN JEOPOLİTİK GERİLİMLER

Dünya genelinde yaşanan artan jeopolitik gerilimler, değerli metallere olan talebi yeniden canlandırıyor. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında altın piyasası hakkında önemli bilgiler paylaşarak, 2026 yılında yatırım için bakırı işaret etti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Memiş, altın fiyatlarının son dönemdeki artışına dair olarak, “Ocak bitmeden 5.075 dolar seviyesi görüldü. Eğer 5 bin dolarda kapanış yaparsa, 5.500 dolara kadar yolu açılır. 50 yılda bir gerçekleşen bir trendle karşı karşıyayız. Bu döngü devam ederse ‘Altın düşecek mi yoksa yükselebilecek mi?’ soruları yerine, ‘Altın sahibi olabilecek miyiz?’ diye düşünmemiz gereken bir dönem başlayacak” dedi. Ayrıca, gümüş piyasasında devam eden ralliyi de vurgulayan Memiş, “Gümüş daha fazla yükseldi. Altın-gümüş rasyosu 47 seviyesine geriledi. 150 gram gümüş fiyatı, ons tarafında 108 dolar seviyesini gördü. Burada hala bir ralli söz konusu” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCI FIRSATLARINI KAÇIRMAMALI

Altın fiyatlarının rekor seviyelere çıktığı bu dönemde, yatırımcıların yeni fırsatları değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Memiş, “Gümüşü kaçıranlar üzülmesin. Bu yılın asıl yıldızı bakır olabilir” dedi. “Genellikle, merkez bankalarının parayı reddettiği ve savaşların olduğu dönemlerde bu tür gelişmeler görülüyor. Şu anda ne büyük bir savaş ne de ciddi bir kriz var. Metal milliyetçiliği söz konusu. Platin ve palladyumda da benzer durumlar yaşanıyor.” diyen Memiş, Elon Musk’ın açıklamalarını hatırlatarak, elektrik altyapısının yapay zekanın enerji ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılacağını ve bunun devasa miktarda bakır malzeme gerektireceğini ifade etti.

ACEMİ YATIRIMCILARA UYARI

İslam Memiş, acemi yatırımcılara yönelik olarak, “Bilmediğiniz piyasaya girmeyin, tüm varlığınızı yatırmayın. Yılın bitmesine 11 ay var, bu yüzden acele edip panik yapmamak lazım. Döviz ve borsa alanında ucuz fırsatlar mevcut. Bitcoin ise geriledi.” şeklinde uyarılarda bulundu.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIRIM ÖNGÖRÜSÜ

Memiş, petrol fiyatlarının artışına işaret ederek, “Petrol 67-68 seviyesine kadar çıkacak. Pompa fiyatlarına zam gelebilir. Bu hafta yeni bir zam bekleniyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında, “Uzun vadeli fonlarda yüzde 50’si altın, yüzde 50’si gümüş olursa BES’in mantıklı olduğunu düşünüyorum. Devlet yüzde 20 katkı sağlıyor. Orada söz konusu fonları değiştirebiliyorsunuz ama yüzde 50’si altın, yüzde 50’si gümüş olursa, gümüş ve altın biriktirmiş oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.